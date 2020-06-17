YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkent’in caddeleri rengarenk

Başkent’in caddeleri rengarenk

ANKARA HABERLERİ  | 17.06.2020 12:49 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanını Başkentli yerli üreticilerden alınan çiçeklerle süsledi.Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent bulvar ve caddelerini rengarenk çiçeklerle donatıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanını Başkentli yerli üreticilerden alınan çiçeklerle süsledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent bulvar ve caddelerini rengarenk çiçeklerle donatıyor. Korona virüs salgını döneminde kısıtlı sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzunca bir süre evlerinde kalan Başkentliler, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte caddelerde rengarenk çiçek sürpriziyle karşılaştı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kent genelinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı doğrultusunda ithal bitki ve ağaç yerine yerli üreticilerden alınan çiçek ve bitkileri toprakla buluşturuyor. Büyük bir kısmı Başkentli yerli üreticilerden alınan çiçekler, Başkent’in ana arterleri arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Eskişehir Yolu, Havaalanı Yolu, Gar Kavşağı üzerindeki refüjleri ve yol kenarları ile kavşakları süslerken, sürücülere de görsel bir şölen sunuyor. Büyükşehir Belediyesi ekonomik yönden bir yandan yerli üreticileri desteklerken, bir yandan ithal bitki alımına son verdiği için önemli oranda tasarruf da sağlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Ankara Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:17
Sabah
05:13
Öğle
12:55
İkindi
16:52
Akşam
20:27
Yatsı
22:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Altınkoru Eczanesi
Cankaya
İclal Eczanesi
Yenimahalle
Nazenin Eczanesi
Yenimahalle
Nar Eczanesi
Mamak
Yeşilbayır Eczanesi
Mamak
Oraklı Eczanesi
Cankaya
Büyük Mithatpaşa Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

GİB'den hayatını kaybeden sanatçı Ayşegül Atik için başsağlığı mesajı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.