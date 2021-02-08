Başkentli engelliler simit camekanlarına kavuştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce engelli vatandaşların sosyal yaşama katılımını sağlamak ve ekonomik yönden destelemek amacıyla Başkent’in farklı noktalarına konulacak olan 150 adet simit camekanı kura çekilişinin ardından yeni sahiplerine teslim edildi. Engelli vatandaşların ekmek tekneleri belediyeye ait araçlarla adreslerine taşındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, noter huzurunda yapılan kura çekilişiyle belirlenen 150 engelli vatandaşa simit camekanlarını teslim etti. Zabıta Daire Başkanlığı ve Ankara Halk Ekmek Genel Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen çalışmalar sonucunda 12 Ocak 2021 tarihinde noter huzurunda ve canlı yayında yapılan kura çekilişiyle belirlenen 150 kişi simit camekanını işletme hakkına sahip oldu.

Simit camekanlarına dair tüm çalışmaları adalet ve hukuk çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirten Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, “Engelli kardeşlerimize yardımcı olmak ve adaletsizliklerin önüne geçmek için Zabıta Daire Başkanlığımızla omuz omuza verdik. Kuramızı büyük bir şeffaflıkla gerçekleştirdik. Kulağımıza size simit vermeyeceğine yönelik bazı dedikodular geliyor. Doğru değil bu. Halk Ekmek emrinizde ve istediğiniz kadar simit sizin. Engelli kardeşlerimizin engellerini kaldırmak istiyoruz. Yüreklerimizde engel yok. Her zaman emrinizdeyiz. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İlk etapta 86 engelli vatandaş ile sözleşme imzalanırken, Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nda düzenlenen simit camekanı dağıtım törenine katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç da şu değerlendirmelerde bulundu:

“Engelli vatandaşlarımız için pozitif ayrımcılığı kapsamında gerçekleştirildiğimiz çalışmalarda sona geldik. Bu iş engelli vatandaşlarımızın para kazanma projesi değildir. Bu iş engelli vatandaşlarımızın sosyal ve ticari hayatın içine katılması demektir. Engellilerin camekanlarının kiralanması veya çeşitli yollarla ellerinden alma işi Ankara’da bitmiştir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bizler sizin hem güvenliğinizi sağlayacağız hem de temizlik ve hijyeninizi yerinde denetleyeceğiz. Camekanların başkaları tarafından işletilmesi yasaktır. Şimdiden hayırlı ve bereketli olmasını dilerim.”

Engelli vatandaşların ekonomisi için aynı zamanda can simidi olacak camekanlar, suistimallerin önüne geçmek için Zabıta Daire Başkanlığı tarafından sık sık denetlenecek. Ankara Zabıtası ekipleri, simit camekanlarının engelli vatandaşın kendisi veya birinci dereceden yakını tarafından işletilip işletilmediğini kontrol edecek. Sözleşme yapmayan engelli vatandaşların hakkı ise kura çekilişinde yedekte bulunan kişilere devredilecek. Ekmek teknelerinin teslimatı sırasında her ayrıntıyı düşünen Büyükşehir Belediyesi, simit camekanlarını tahsis edilen adreslere Zabıta Daire Başkanlığına ait araçlarla götürdü.

