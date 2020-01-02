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  4. Başkentli kadınlardan sosyal yardım atağı

Başkentli kadınlardan sosyal yardım atağı

ANKARA HABERLERİ  | 02.01.2020 11:18 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde çalışan kadınlar ile Hanımlar Lokali üyeleri, sosyal yardım atağı başlattı.Kadın Danışma Merkezi’nin 10 bin kadınla yaptığı anket sonuçlarına göre sosyal sorumluk projelerini hızlandıran BüyükşehirBelediyesi, çok sayıda kurumla işbirliği yaparak sosyal yardım projelerini hayata geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde çalışan kadınlar ile Hanımlar Lokali üyeleri, sosyal yardım atağı başlattı.
Kadın Danışma Merkezi’nin 10 bin kadınla yaptığı anket sonuçlarına göre sosyal sorumluk projelerini hızlandıran Büyükşehir
Belediyesi, çok sayıda kurumla işbirliği yaparak sosyal yardım projelerini hayata geçirdi. Hanım Lokalleri üyeleri, sığınma evlerinde kalan kadınlara, Türkiye’nin en ücra noktasında öğrenim gören ihtiyaç sahibi çocuklara ve sokak hayvanlarına yardım elini uzatıyor. Huzurevlerine, Çocuk Koruma, Şefkat ve Sığınma Evlerine giderek ihtiyaçları yerinde tespit eden üyeler, özellikle kadın ve çocuklara giysiden kitaba, oyuncaktan kırtasiyeye kadar destek oluyor.
Batıkent Hanımlar Lokali üyesi kadınların Şanlıurfa ve Van’da köy okulları için başlattığı yardım projesinde kısa sürede 100 bin kırtasiye yardımı toplandı. Ümitköy ve Harikalar Hanımlar Lokali’ndeki kadınlar ise sokak hayvanları için yardım kampanyası başlattı. Yardımseverlerden hayvan maması temin eden kadınlar, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak kendi elleriyle hayvanlar için sıcak yuvalar yaptılar. Dikmen ve Şafaktepe Hanımlar Lokali üyesi kadınlar sığınma evinde kalan kadınlara atkı, bere ve kazak örerken, Çankaya Hanımlar Lokali üyeleri de eşya yardımı kampanyası başlattı. Şafaktepe Hanımlar Lokali ve Kadın Danışma Merkezi işbirliği ile Mülteci ve Türk Kadınlar Futbol Takımı kuruldu. Kadın Voleybol Takımı’nın kurulması için çalışmalar hızlandırılırken, Elvankent Hanımlar Lokali üyeleri de Çocuk Evlerinde kalan çocuklara kendi elleriyle oyuncak yapmak için kolları sıvadı. Osmanlı Hanımlar Lokali’ne üye kadınlar Ağrı’da köy okuluna destek kampanyasını, Ahmetler Hanımlar Lokali üyeleri ise Şefkat Evlerine destek projesini hayata geçirdi.
Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ve Hanımlar Lokali üyesi kadınlar, sosyal yardımların daha çok kişiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla hayırseverlere çağrıda bulundu. Eşya, kıyafet, kırtasiye ve oyuncak gibi çeşitli yardımlarda bulunmak isteyenler için irtibat numaraları şöyle:
- Batıkent Hanımlar Lokali: (0312) 251 16 63
- Ümitköy Hanımlar Lokali: (0312) 236 22 74
- Harikalar Diyarı Hanımlar Lokali: (0312) 273 33 22-272 65 01
- Dikmen Hanımlar Lokali: (0312) 481 95 89-481 97 78
- Şafaktepe Hanımlar Lokali: (0312) 319 92 96-319 74 57
- Çankaya Hanımlar Lokali: (0312) 438 30 48
- Elvankent Hanımlar Lokali: (0312) 261 61 33
- Osmanlı Hanımlar Lokali: (0312) 507 37 40
- Ahmetler Hanımlar Lokali: (0312) 430 24 85-430 20 62"

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