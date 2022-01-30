Başkentliler kar festivalinde buluştu

Türk tarihinin önemli isimlerinin kardan heykellerinin yer aldığı, konser ile kukla gösterisinin düzenlendiği Çamlıdere 3. Kar Festivali Ankara'da gerçekleştirildi.

Aluçdağı Tabiat Parkı'ndaki mesire alanında Çamlıdere Belediyesince düzenlenen festivale çok sayıda başkentli katıldı. Karın eğlenceye dönüştüğü festivalde, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Heykeltıraş Bölümü öğrencilerinin bir hafta süren gönüllü çalışmasıyla tamamlanan kardan heykeller dikkati çekti.

Festivale katılanlar Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra masal kahramanları Keloğlan ve Nasreddin Hoca ile çizgi film karakterlerinin kardan heykelleriyle fotoğraf çektirdi.

Misafirlere 10 bin kişilik sucuk ekmek, ayran ve karlı pekmezin ikram edildiği festivalde, Çamlıdereli ses sanatçıları da sahne aldı.

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, festivale ilişkin AA muhabirine, Ankara'nın nefes alan en şirin ve turizmin lokomotif ilçesi olduklarını söyledi.

Karların sadece çileye değil eğlenceye de dönüştüğünü, bu etkinliği başkentlilerle buluşturmak için Çamlıdere 3. Kar Festivali'ni düzenlediklerini belirten Can, yapılan kardan heykellerle birlik mesajı vermek istediklerini anlattı.

Can, "Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kardan heykelleri, biz diyoruz ki Selçukludan bugüne kadar biz biriz, bütünüz, omuz omuzayız, tek yüreğiz." diye konuştu.

Kızaklarıyla alanda kayak yapan çocuklar da çok eğlendiklerini ve festivale katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

