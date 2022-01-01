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Başkentliler, yeni yıla kentin işlek noktalarında girdi

01.01.2022 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentliler, yeni yıla kentin işlek noktalarında girdi

Ankaralılar, 2022'yi 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ve Aşkabat Caddesi'ndeki kutlamalarla karşıladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında oluşturulan alanlara polisin kurduğu arama noktalarından geçerek giren vatandaşlar, çevredeki eğlence mekanlarında ve açık alanlarda toplandı.

Saatin 00.01'i gösterdiği anlarda kentin bazı noktalarından hava fişek atıldı. Sokaklarda eğlenenler maytap yaktı, meşale taşıdı.

Geri sayarak yeni yıla giren vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlendi.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, Ankara Emniyeti'ne bağlı atlı polis ekipleri de bölgede görev aldı.

Bu arada Vali Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Tunalı Hilmi Caddesi'nde alınan önlemleri denetledi.

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