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Başkentte 2 bin 300 konut için kura çekildi

ANKARA HABERLERİ  | 06.03.2020 13:23 | Son Güncelleme

Başkentte 2 bin 300 konut için kura çekildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik projesi kapsamında, Ankara'da inşa edilecek 2 bin 300 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında, Sincan Kapalı Spor Salonu'nda kura töreni düzenlendi.

Noter huzurdaki kura çekimine katılan aileler heyecan yaşarken, kurada ismi çıkanlar, mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.

Aralarında şehit aileleri ve engelli vatandaşların da olduğu 4 bin 529 başvurunun olduğu 2+1 konutlar için 1610, 9 bin 250 kişinin başvuruda bulunduğu 3+1 konutları için 690 vatandaş hak kazandı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekilleri Orhan Yegin, 2002 öncesi TOKİ'nin inşa ettiği evlerin 50 bin civarında olduğunu, 2002 sonrası ise bu sayının 900 bine çıktığını söyledi.

Türkiye'yi vatandaşlarla beraber büyüteceklerini belirten Yegin, "Asgari ücretten emekliye, dar gelirliden öğrenciye, hastadan yolcuya kadar kim varsa bu büyümeden hak ettiği payı alması için gecemizi, gündüzümüzü ortaya koyarak çalışacağız." dedi.

Amaçlarının her yıl 100 bin sosyal konut yaparak tüm dar gelirlileri ev sahibi yapmak olduğunu ifade eden Yegin, kurada adı çıkmayan vatandaşları da ileride ev sahibi yapmak için gayret edeceklerini kaydetti.

Kurada ev sahibi olan Murat Yetiş, çok sevinçli olduğunu anlatarak, TOKİ yönetimine teşekkür etti.

İlk kez ev sahibi olacağını söyleyen emekli İlhan Sivrikaya, "Engelliyim. Ev çıktığı için çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin." diye konuştu.

Projenin dar gelirli vatandaşlara ev sahibi yapma imkanı sağladığını aktaran Erkan Parlak ise "İnsanlar bir umutla buradalar. Allah herkese nasip etsin." açıklamasını yaptı.

Engelli çocukları için kuraya katıldığını belirten Bedia Öztürk ise "Çok sevindim. Evim asansörlü olsun, çocuğu indirip çıkarmak kolay olsun istedim. Üç çocuğum var, kirada kalamıyorum. Aldığım para yetmiyordu." dedi.

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