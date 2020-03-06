Başkentte 2 bin 300 konut için kura çekildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik projesi kapsamında, Ankara'da inşa edilecek 2 bin 300 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında, Sincan Kapalı Spor Salonu'nda kura töreni düzenlendi.

Noter huzurdaki kura çekimine katılan aileler heyecan yaşarken, kurada ismi çıkanlar, mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.

Aralarında şehit aileleri ve engelli vatandaşların da olduğu 4 bin 529 başvurunun olduğu 2+1 konutlar için 1610, 9 bin 250 kişinin başvuruda bulunduğu 3+1 konutları için 690 vatandaş hak kazandı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekilleri Orhan Yegin, 2002 öncesi TOKİ'nin inşa ettiği evlerin 50 bin civarında olduğunu, 2002 sonrası ise bu sayının 900 bine çıktığını söyledi.

Türkiye'yi vatandaşlarla beraber büyüteceklerini belirten Yegin, "Asgari ücretten emekliye, dar gelirliden öğrenciye, hastadan yolcuya kadar kim varsa bu büyümeden hak ettiği payı alması için gecemizi, gündüzümüzü ortaya koyarak çalışacağız." dedi.