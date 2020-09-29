YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentte 25 ilçenin toprağı tohumla buluşuyor

Başkentte 25 ilçenin toprağı tohumla buluşuyor

ANKARA HABERLERİ  | 29.09.2020 23:18 | Son Güncelleme

Kırsal kalkınmayı canlandıracak çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yem bitkisi tohumu (Macar fiğ) dağıtımına başladı.

Kırsal kalkınmayı canlandıracak çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yem bitkisi tohumu (Macar fiğ) dağıtımına başladı. “Bizim en büyük projemiz de hayalimiz de Ankaralıyı zengin etmek” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yerli üreticilere yeni destek projeleri olacağını da açıkladı. Akyurt, Kalecik ve Altındağlı çiftçilere yem bitkisi tohumları teslim edilirken, 8 Ekim’e kadar 25 ilçenin tamamında dağıtım yapılacak.

25 ilçede dağıtılacak
Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin ekonomisine katkı sağlayamayı amaçladıklarını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli de, “Ankara’yı tarımın Başkent’i yapmak için çaba harcıyoruz. Hayvancılık yemi olarak kullanılan Macar Fiğin dağıtımına başladık. Ankara’nın 25 ilçesi için dağıtım organizasyonumuz var. 4 bin 219 çiftçimize 833 bin ton yem bitkisi tohumu dağıtacağız. Bereketli olmasını diliyorum” dedi.
Macar fiğ tohumu dağıtımı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 25 ilçenin tamamında 8 Ekim tarihine kadar devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Genç doktor kariyerini böyle mahvetti Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:13
Sabah
06:36
Öğle
12:44
İkindi
16:03
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

Ankara Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Nihan Eczanesi
Cankaya
Yeni Yaprak Eczanesi
Cankaya
Hakanın Eczanesi
Yenimahalle
Aslanalp Eczanesi
Mamak
Demiral Eczanesi
Cankaya
Haşmet Eczanesi
Cankaya
Sizin Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.