Başkentte Afrika rüzgarı esti

Dünyaca ünlü Senegalli müzisyen Youssou N’Dour, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Ankaralılarla buluştu.

CSO Ada Ankara Ana Salon'da sanatseverlerin karşısına çıkan N'Dour, geleneksel Senegal müziğini salsa, caz ve hip-hop ile birleştiren yorumu ve "mbalax" olarak adlandırılan tarzı ile büyük beğeni topladı.

Ankara'da yaşayan çok sayıda Afrikalının büyük ilgi gösterdiği konseri bazı Afrika ülkelerinden diplomatlar da izledi.

Konserde, Afrika'ya özgü "djembe" isimli davulla gerçekleştirilen perküsyon gösterisi de salondaki Afrikalı izleyicileri coşturdu. Seyirciler alkışlarıyla davulun ritmine eşlik ederken, kimi Afrikalılar da yerlerinde duramayıp sahnede dans etti.

Aktivist kimliğiyle de tanınan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barışa hizmet eden 63 yaşındaki N'Dour, Afrikalı şarkıcı Idylle Mamba ile seslendirdiği "One Africa" şarkısının sözlerini yazmış, 1994'te İsveçli şarkıcı Neneh Cherry ile kaydettiği "7 seconds" şarkısıyla da dünya çapında üne kavuşarak Grammy ödüllerine aday gösterilmişti.

Senegal'de 26 Şubat 2012'deki devlet başkanlığı seçiminde adaylığı reddedilen ünlü şarkıcı, Devlet Başkanı Macky Sall tarafından Turizm ve Kültür Bakanı olarak atanmış ve Eylül 2013'e kadar bu görevini sürdürmüştü.

Afrika'da modern çağın en ünlü müzisyeni olarak kabul edilen Youssou N'Dour, bugüne kadar dünya çapında birçok ödüle layık görüldü.

