Başkentte AKM yerleşkesine "TÜBİTAK Bilim Merkezi" yapılacak

ÖMER OLCAY - Başkentte yapılacak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Merkezi binası, inşaatına geçtiğimiz haftalarda başlanan millet bahçesinin devamı olacak şekilde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yerleşkesi'ne inşa edilecek.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AA muhabirine, TÜBİTAK himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının katkılarıyla Altındağ Belediyesince yürütülen TÜBİTAK Bilim Merkezi yapım işinin, AKM Yerleşkesi'nde gerçekleştirilmesine karar verildiğini söyledi.

Yaklaşık 390 bin nüfuslu Altındağ'ın başkentin tarihini, hastanelerini ve çalışma alanlarını içinde barındıran adeta bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Balcı, gün içerisinde 1 milyon 500 bin kişinin uğrak noktası haline gelen ilçede, çalışmalarını Ankara'nın genelini düşünerek planladıklarını belirtti.

İlçeye misafir olarak gelen gençlerin, bir yandan güzel vakit geçirirken diğer yandan da kendilerini geliştirebilmeleri için Ankara'nın en büyük bilim merkezini yapma kararı aldıklarını ifade eden Balcı, desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.