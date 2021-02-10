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Başkentte atık kağıtların toplanarak konulduğu araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

10.02.2021 01:19 | Son Güncelleme:
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Başkentte atık kağıtların toplanarak konulduğu araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Başkentte, atık kağıtların toplanarak konduğu araç ile seyir halindeki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde Uzay Çağı ile Abdülkadir Geylani caddelerinin kesiştiği noktada Suriye uyruklu Mahmut U.'nun kullandığı 06 M 0060 plakalı kağıtların toplanarak konduğu araç, Kamil A. idaresindeki 06 KA 3008 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile kağıtların konduğu araçta bulunan Suriye uyruklu Rahib U, Sait U. ve Talip U. 112 Acil Servis ekiplerince bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

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