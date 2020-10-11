Başkentte Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

Başkentte, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek amacıyla miting düzenlendi.

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu öncülüğünde Güvenpark'ta düzenlenen etkinlikte, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, burada yaptığı konuşmada, uluslararası kamuoyunun Azerbaycan konusunun farkına varması için destek mitinglerinin sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan askerlerinin 27 Eylül itibarıyla Ermenistan'ın saldırılarına karşılık vermeye başladığını hatırlatan Topçu, bu durum üzerine Ermenistan'ın kapı kapı dolaşıp ateşkes yapılması için mücadele ettiğini söyledi.

Topçu, Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine saldırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Can Azerbaycan'ımız, yiğit evlatlarıyla tekrar kendi göbeğini kendi kesecek. Yaptıkları asla yanına kar kalmayacak. Azerbaycan'ın sokaklarına, cepheye baktığımız zaman görüyoruz ki Azerbaycan'ın yiğit evlatları kararlı. Herkesten tek bir ses çıkıyor 'Ya Karabağ ya ölüm'. Bu kararlılığı bozamayacaklar."