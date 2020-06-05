Başkent'te bir kadın sokakta tabancayla ateş edilerek öldürüldü

Çankaya ilçesinde bir kadın, kimliği belirlenemeyen bir erkek tarafından sokakta tabancayla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Bülten Sokak'ta, 44 yaşındaki Türk vatandaşı Carmen Florentina Aydoğan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, Aydoğan'a tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Yaralı Aydoğan, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

