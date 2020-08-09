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Başkent’te bisiklet tutkunlarına büyükşehir parkları ev sahipliği yapıyor

ANKARA HABERLERİ  | 09.08.2020 11:15 | Son Güncelleme

“30 Ağustos Zafer Parkı”nda kiralık bisiklet hizmetine 7’den 70’e Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.

“30 Ağustos Zafer Parkı”nda kiralık bisiklet hizmetine 7’den 70’e Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor. 2 bin 500 metre uzunluğunda bisiklet yoluna sahip olan parkta Başkentliler bisiklet sürerek, keyifli anlar geçiriyor.
Başkent’te bisiklet sporunu sevdirmek amacıyla başlatılan uygulama sonrası Başkentlilerin ziyaret ettiği rekreasyon alanlarının başında gelen 30 Ağustos Zafer Parkı’nda 2 bin 500 metre uzunluğunda bisiklet yolu bulunuyor.
Güvenli ve huzurlu ortamda bisiklet turu
Kentte bisiklet yollarının artırılması için çalışmalar hızlandırılırken; içerisinde piknik alanları, çocuk parkları, yürüyüş ve koşu yollarının yer aldığı 30 Ağustos Zafer Parkı’nda 7’den 70’e herkes kiralık bisiklet hizmetiyle hafta içi ve hafta sonları keyifli vakit geçiriyor.
Parka gelenler güvenli ve huzurlu bir ortamda bisiklet kullanırken, bisiklet kullanmayı öğrenen çocukların sayısı da her geçen gün artıyor.
Kiralama ücretleri 30 dakika 3 TL, 60 dakika 6 TL
Çevreci ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikletin ulaşım aracı olarak yaygınlaşmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Parkı’nda her yaş grubuna hitap eden bisikletleri kiralama yöntemiyle Başkentlilerle buluşturuyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen bisiklet kiralama hizmetinin ücret tarifeleri; 30 dakika için 3 TL, 60 dakika için 6 TL olarak uygulanıyor.

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Şube Eczanesi
Cankaya
Apaydın Eczanesi
Yenimahalle
Nakipoğlu Eczanesi
Yenimahalle
Akarken Eczanesi
Mamak
Dereboyu Eczanesi
Akdere
Barışcan Eczanesi
Cankaya
Serimer Eczanesi
Cankaya
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