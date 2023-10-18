YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentte ByLock kullanıcısı 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Başkentte ByLock kullanıcısı 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

18.10.2023 10:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel faaliyetlerde bulunan ve örgütün gizli haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye’de ’Narkogüç’ operasyonu; 4 kişi tutuklandıOsmaniye’de ’Narkogüç’ operasyonu; 4 kişi tutuklandı
6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ firarisini jandarma yakaladı6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ firarisini jandarma yakaladı
Afyonkarahisar güne yağışlı hava ile başladıAfyonkarahisar güne yağışlı hava ile başladı
Anahtar Kelimeler:
fetö ankara cumhuriyet başsavcılığı

Ankara Namaz Vakitleri 18 Ekim Çarşamba

İmsak
05:31
Sabah
06:54
Öğle
12:39
İkindi
15:42
Akşam
18:13
Yatsı
19:31

Ankara Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Çarşamba

Velican eczanesi
Yenimahalle
Tiryak eczanesi
Sincan
Nilhan eczanesi
Altindag
İnce eczanesi
Elmadag
Bala merkez eczanesi
Bala
Nur eczanesi
Camlidere
Esen eczanesi
Kecioren
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mezurayla boylarını ölçtü! Uygun eş aradı

Mezurayla boylarını ölçtü! Uygun eş aradı

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Hastane katliamını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Hastane katliamını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Hastanede skandal! Erkek çalışana tecavüz iddiasıyla yakalandı

Hastanede skandal! Erkek çalışana tecavüz iddiasıyla yakalandı

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.