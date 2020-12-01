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Başkent’te cumhuriyetin 100. yılını temsilen Cumhuriyet Kulesi inşa ediliyor

ANKARA HABERLERİ  | 01.12.2020 16:05 | Son Güncelleme

Keçiören Belediyesi, cumhuriyetin 100’üncü yılını temsilen Cumhuriyet Kulesi’nin yapımına başladı.Cumhuriyet Kulesi’ni Başkent’in sembol projesi olarak tanımlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ”Tarihe attığımız bir imza olan Cumhuriyet Kulemiz Paris’teki Eyfel Kulesi müzesinde, ‘Turkey, Ankara, Keçiören Cumhuriyet Kulesi’ ibaresiyle yerini almış uluslararası bir vizyon projedir.

Keçiören Belediyesi, cumhuriyetin 100’üncü yılını temsilen Cumhuriyet Kulesi’nin yapımına başladı.
Cumhuriyet Kulesi’ni Başkent’in sembol projesi olarak tanımlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ”Tarihe attığımız bir imza olan Cumhuriyet Kulemiz Paris’teki Eyfel Kulesi müzesinde, ‘Turkey, Ankara, Keçiören Cumhuriyet Kulesi’ ibaresiyle yerini almış uluslararası bir vizyon projedir. Eserimiz Ankara’yı 186 metreden temaşa etme imkânı sunacak, şehrimize maddi ve kültürel anlamda büyük kazanımlar sağlayacaktır. Kira gelirleriyle birlikte kısa sürede kendi maliyetini de amorti ederek hizmet verecektir” ifadelerini kullandı.
Bu projenin bir ilk olduğunun altını çizen Altınok, “Bir ilçe belediyesi kendi imkânlarıyla ilk defa böyle bir yatırım projesine imza atıyor. Ekonomik anlamda iyi yönetilemeyen ilçe belediyelerinin böyle bir projeyi yapması oldukça zor. Bu anlamda Cumhuriyet Kulesi sıra dışı bir mahiyete sahiptir. Cumhuriyet Kulemiz tamamlandığında 186 metre yüksekliğe sahip olacak ve bu yükseklikten de Ankara’yı seyretme imkânı sunacak. İçinde çocuklarımız için uzay terası, nikâh salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, kafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı mekânlarımız yer alacak. Türkiye’de bir ilk olarak Cumhuriyet kulemizde paraşütle atlama noktası da yer alacak” dedi.

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