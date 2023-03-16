Başkentte depremzede esnaf için dayanışma günleri düzenlenecek

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde yarın başlayacak Kahramanmaraş dayanışma günlerinde, bölgeden gelen 100 esnaf satış yapacak.

Ürünlerini Ankara'ya getirecek esnafa belediye tarafından lojistik destek sağlanacak, esnaf ve yanlarında getirecekleri 2 kişinin Ankara'daki konaklama ihtiyacı da karşılanacak.

Kahramanmaraş dayanışma günlerinde, antika, baharat, bakır, çanta, deri, giyim, seramik, gümüş, kuruyemiş, şarküteri, şekerleme, süt ürünleri, tatlı-dondurma, yöresel ürünler ve züccaciye gibi farklı iş kollarında faaliyet gösteren esnaf ürünlerini satacak.

Dayanışma günleri, 10.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından, "Sevgili ailem, Kahramanmaraşlı depremzede esnafımızın satış yapacağı Kahramanmaraş dayanışma günleri 17 Mart'ta başlıyor, ucu açık şekilde devam edecek. Hepinizi desteğe davet ediyorum." çağrısı yaptı.

