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Başkentte direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü

31.07.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Sincan ilçesinde refüj ortasında bulunan yön levhasının direğine çarpan araç hurdaya döndü.

Başkentte direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü

Kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Mareşal Çakmak Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Etimesgut’tan Sincan istikametine gitmekte olan Z.T. yönetimindeki 06 KJ 989 plakalı araç, önce refüje girdi. Ardından refüjde bulunan orta yön levhasının direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarları ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemelerin ardından aracın yolcu koltuğunda bulunan Y.Ç. isimli şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın şoförü Z.T. ise sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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