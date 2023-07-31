Başkentte direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü

Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Mareşal Çakmak Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Etimesgut’tan Sincan istikametine gitmekte olan Z.T. yönetimindeki 06 KJ 989 plakalı araç, önce refüje girdi. Ardından refüjde bulunan orta yön levhasının direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarları ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemelerin ardından aracın yolcu koltuğunda bulunan Y.Ç. isimli şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın şoförü Z.T. ise sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

