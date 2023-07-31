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Başkentte direğe çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

31.07.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Sincan ilçesinde direğe çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Zeki Topal idaresindeki 06 KJ 989 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde refüjde bulunan trafik levha direğine çarptı.

Otomobilde sıkışan Topal ile yanındaki Yusuf Çini, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yusuf Çini hayatını kaybederken, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen Mustafa Zeki Topal hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil kaza sincan

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