Başkentte düğün konvoyunda silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Ankara'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş açtığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Yukarı Dikmen Mahallesi Turan Güneş Bulvarı'nda yolu trafiğe kapatan düğün konvoyunda silahla havaya ateş açan ve yüksek sesle müzik dinleyen kişilere emniyet ekipleri müdahale etti.

Yüksek sesle müzik yayını yapmanın yanı sıra silahla havaya ateş açtığı tespit edilen F.A, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir adet toplu kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Tabancayla havaya ateş açtığını itiraf eden F.A. adliyeye sevk edildi.

Düğün konvoyunda yolu trafiğe kapatan ve plakaları tespit edilen 6 aracın sürücüsüne de trafik ekiplerince ceza kesildi.

Yolun üzerinde yüksek sesli müzikle oynayan 10 kişiye ise çevreye rahatsızlık vermekten idari yaptırım uygulandı.



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