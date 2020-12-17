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Başkentte "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

ANKARA HABERLERİ  | 17.12.2020 05:44 | Son Güncelleme

Başkentte "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Ankara'da ters yönde ilerlerken karşıdan gelen polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Çankaya ilçesi Cebeci Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde ilerleyen polis ekipleri, ters yönde giden Mehmet K. idaresindeki 06 BHM 462 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarı üzerine kaçan sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Altay Sokak'ta durduruldu.

Aracın kendisinin olmadığı iddiasıyla kız arkadaşını da olay yerine çağıran sürücü, alkol muayenesi yapılmasına izin vermeyince tartışma büyüdü.

Görevini yapmaya çalışan polis ekiplerini tehdit edip basın mensuplarına da hakaret eden sürücü gözaltına alındı.

"Dur" ihtarına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden hakkında tutanak tutulan sürücünün, daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.

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