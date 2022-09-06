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Başkentte düzenlenen hırsızlık operasyonunda 13 kişi yakalandı

06.09.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte düzenlenen hırsızlık operasyonunda 13 kişi yakalandı

ANKARA (A) - Ankara'da ev, iş yeri ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, ev, iş yeri ve otomobillerden hırsızlık ve yağma olaylarına yönelik şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgisi olduğunu tespit ettiği, "Yahyalar" grubu olarak bilinen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 41 hırsızlık olayına karıştıklarını belirledikleri 16 şüpheliye ait 20 adrese düzenledikleri operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 6 tabanca 1 tüfek ve silahlara ait çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı hırsızlık

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