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Başkentte EGO otobüsü köpeğe çarptı, hayvanseverler tepki gösterdi

19.05.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte EGO otobüsü köpeğe çarptı, hayvanseverler tepki gösterdi

Başkentte EGO otobüsünün çarpması sonucu yaralanan köpeğin yol ortasında bırakılmasına hayvanseverler tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, 364 numaralı hattaki bir EGO otobüsü seyir halindeyken yoldaki bir köpeği çarparak yaraladı.

Otobüs yolcularından Deniz Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otobüsün köpeğe çarpmasının ardından şoförün umursamazca yoluna devam ettiğini iddia etti.

Bunun üzerine, duruma tepki gösterdiğini anlatan Ateş, "Şoförün köpeğe çarpmasının ardından ben 'Dursana arkadaşım, köpeği ezdin.' diyerek tepki gösterdim. Şoför buna rağmen 500-600 metre daha gittikten sonra durdu. Daha sonra yaralanan köpeğe yardım etmek için bir-iki yolcuyla beraber otobüsten indik. Köpek yolun ortasında yaralı halde yatıyordu. Trafiğin yoğun olduğu bir sokak olduğu için köpeği yolun kenarına aldık." dedi.

Ateş, köpeğin o sırada ciddi yaralı olduğunu ve can çekiştiğini dile getirerek "Çevredeki binadan bir abla aşağı indi. Bölgedeki köpekleri besleyen bir ablaymış, çok üzüldü, bayağı ağladı. Şoför, ısrarımız üzerine belediye ekiplerini aradı ama hiçbir şey yapılmadı. Biz de belediyeyi, polisi aradık ama olay yerine kimse gelmedi. Daha sonra otobüs şoförü bizi ve köpeği orada bırakıp gitti." diye konuştu.

Olayın kendisini çok üzdüğünü söyleyen Ateş, şoförün çarptığı köpeğe yardım etmek için hiçbir şey yapmadan olay yerinden ayrılmasına tepki gösterdi.

Ateş daha sonra şikayetçi olmak için karakola gittiğini ama köpeğin sahipsiz ve küpesiz olmasından dolayı işlem yapılamadığını iddia etti.

Konuya ilişkin EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Otobüs sürücümüz köpeğin birden karşısına çıktığını ve kazaya engel olamadığını bildirmiştir. Olay sonrasında durumu, üst amirlerine ve Başkent 153 birimine telefonla iletmiştir. Başkent 153 ekibinin olay ile ilgilendikleri bilgisini aldıktan sonra yolcuların mağdur olmaması için servisine devam etmiştir. 18 Mayıs'ta emniyet yetkilileri bölgemize gelerek gerekli bilgileri aldıktan sonra sürücümüz ile iletişime geçmiş olup konu hakkında tutanak tutulmuştur." bilgisine yer verildi.

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