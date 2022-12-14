YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentte, eski eşini sokakta tabancayla vuran şüpheli tutuklandı

Başkentte, eski eşini sokakta tabancayla vuran şüpheli tutuklandı

14.12.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da tartıştığı eski eşini sokakta tabancayla yaralayan şüpheli Mehmet E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade veren şüpheli, 25 yıl önce Pelin C. ile çalıştığı eğlence merkezinde tanıştıklarını söyledi.

Uzun süren ilişkilerinin ardından 2016'da evlendiklerini, iki çocuklarının olduğunu anlatan şüpheli, aile içi sorunlar nedeniyle 2020'de boşandıklarını ifade etti.

Başka bir suç dosyası kapsamında tutuklandığını, Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izinli çıktığını belirten şüpheli, olay günü Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde alışveriş yapan eski eşi Pelin C. ile karşılaştıklarını bildirdi.

Kızları hakkında konuşmak istediğini, ancak mağdurun kendisini terslediğini öne süren şüpheli, bunun üzerine belindeki ruhsatsız tabancıyı çıkararak iki el yere ateş ettiğini iddia etti.

Sonrasında yaşananları hatırlamadığını öne süre şüpheli, olaydan sonra kaçtığı evde intihara kalkıştığını söyledi.

İfadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Mehmet E, "eski eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

İki kurşunla ağır yaralanan Pelin C'nin tedavisi sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara’da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 3 yaralıAnkara’da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
Sakarya'da kaza sonrası yangın çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandıSakarya'da kaza sonrası yangın çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bingöl'de Herbaryum Hazırlık Odası'nda yaklaşık 27 bin bitki saklanıyorBingöl'de Herbaryum Hazırlık Odası'nda yaklaşık 27 bin bitki saklanıyor
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Şüpheli tabanca

Ankara Namaz Vakitleri 14 Aralık Çarşamba

İmsak
06:25
Sabah
07:55
Öğle
12:48
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:56
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.