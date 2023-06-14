Başkent’te esnafı haraca bağlayan iki çeteye operasyon: 30 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, örgüte gelir sağlamak amacıyla bölge esnafını haraca bağlayan, çek ve senet tahsilatçılığı yapan, zorla alacakları tahsil eden, mağdur vatandaşları darp eden, silahla yaralayan ve görüntülerini alan çeteye Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Örgütün ofis olarak kullandığı yerlere çağırdıkları vatandaşları burada darp ederek başlarına silah dayadıkları ve ödeme yapmamaları durumunda kendisine ve ailesine zarar vermekle tehdit ettikleri tespit edildi.

Suç örgütünün geçmişte işlediği cinayetleri kullanarak korku oluşturdukları, bu şekilde şiddete maruz kalan vatandaşların korkudan ve kendilerine ya da ailelerine zarar verecekleri düşüncesiyle adli mercilere şikayetçi olmaktan çekindikleri belirlendi. Liderliğini Ş.D. ve I.K’nin yaptığı birbirleri ile bağlantılı iki ayrı suç örgütünün 34 üyesine yönelik Ankara merkezli Muğla ve Kütahya’da yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 18 adet ruhsatsız tabanca, bin 809 adet fişek ve 63 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

