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Başkentte etkili olan sağanak

ANKARA HABERLERİ  | 11.06.2020 23:08 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesine yağışın olumsuz etkileri nedeniyle 800 başvuru yapıldı - Metrekareye yer yer 30 kilogram yağış düştü

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle metrekareye yer yer 30 kilogram yağış düştüğü, Büyükşehir Belediyesine 800 başvuru yapıldı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sağanağın olumsuz etkileri nedeniyle Belediyeye şu ana kadar 800 başvuru yapıldığı ve tüm birimlerin 24 saat esasına göre teyakkuz halinde olduğu belirtilerek vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin tamamıyla ilgilenildiği ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tüm semtlerimizde etkili olan yoğun yağışların olumsuz etkilerine karşı eş zamanlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz Ankara'nın dört bir yanında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemini almaktadır. Başkent 153 hattından bize ulaşabilirsiniz."

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