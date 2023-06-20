Başkentte FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma çerçevesinde, 2008 yılında komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ/PDY örgüt üyelerinin sınav sorularını sızdırarak örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edildi. Ardından olayla ilgili soruşturma başlatan Başsavcılık Ankara merkezli 12 ilde 14 örgüt mensubu hakkında gözaltı kararı verildiğinin bilgisini paylaştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2008 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında, FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan veya soruların dağıtılmasına aracılık yapan toplam 14 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 12 ilde, 20.06.2023 tarihinden itibaren eş zamanılı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.“

