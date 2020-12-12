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Başkentte hayvan barınaklarındaki "can dostlara" kuduz aşısı yapıldı

ANKARA HABERLERİ  | 12.12.2020 17:49 | Son Güncelleme

Başkentte hayvan barınaklarındaki "can dostlara" kuduz aşısı yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gönüllü hayvanseverlerin barınaklarından gelen talepler doğrultusunda, Karşıyaka Canları Hayvan Barınağı ile İnci Anne'nin Hayvan Barınağı'nda yaşayan hayvanlara kuduz aşısı yapıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Başkentte yaşayan her canlı değerlidir" anlayışı ile hayvan dostu çalışmalara devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, gönüllü hayvanseverlerle iş birliği içinde çalışılarak ücretsiz kuduz aşısı kampanyası başlattı. Hayvanseverlerin barınaklarından gelen talepler doğrultusunda, Karşıyaka Canları Hayvan Barınağı ile İnci Anne'nin Hayvan Barınağı'nda yaşayan hayvanların kuduz aşıları yapıldı. Her iki barınakta 600'e yakın sokak köpeğine kuduz aşısı uygulandı.

Bu çalışmalara katılan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gönüllülerle iş birliği halindeyiz. Yakacık bölgesinden başladık, buradaki hayvanlarımızın tamamına kuduz aşısı uygulaması yapacağız. Yıl sonu itibarıyla 10 bine yakın kuduz aşısı elimizde. Ankara'nın tamamında ve gönüllü barınaklarda kuduz aşısı uygulamalarını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Gönüllü hayvansever İnci Aksoyoğlu ise kuduz aşısı uygulamasının çok faydalı olduğunu belirterek bu hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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