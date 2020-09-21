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Başkentte hayvan hırsızlığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

ANKARA HABERLERİ  | 21.09.2020 21:12 | Son Güncelleme

Başkentte hayvan hırsızlığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da düzenlenen küçükbaş hayvan hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran ve 8 Eylül tarihlerinde, Polatlı ilçesine bağlı Avdanlı ve İğciler mahallesinde H.A. ve E.Ö'ye ait ağıllardan toplam 19 küçükbaş hayvan çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, her iki ağıldaki hayvanların Ş.B, Y.K, İ.K, Ü.E. ve C.İ. tarafından çalındığı tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda Ş.B, Ü.E. ve Y.K. gözaltına alındı, çalınan hayvanlardan 13'ü bulunarak sahibine teslim edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.B ve Ü.E. tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri düzenledikleri ikinci operasyonla firari şüphelilerden İ.K'yi de yakaladı. Diğer şüpheli C.İ'yi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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