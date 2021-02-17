Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Pandemi dolayısıyla yaşanan talep daralması sonucu ilçedeki çiftçilerin elinde kalan patatesleri satın alan Kahramankazan Belediyesi, bu patatesleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor. Belediye 40 ton patatesi ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu.

Kahramankazan Belediyesi, üretimdeki artış ve pandemi nedeniyle yaşanan talep azlığı dolayısıyla ilçedeki çiftçi ve üreticilerin mağdur olmaması için harekete geçmişti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki üreticileri ziyaret ederek, ellerinde kalan patatesleri belediye olarak satın alacaklarını açıklamıştı. Başkan Oğuz’un talimatıyla çalışmalara başlayan belediye ekipleri, ilçedeki çiftçilerin elinde kalan patatesleri satın almıştı. Kahramankazan Belediyesi, bu kapsamda yaklaşık 40 ton patates alımı gerçekleştirdi. Depolarda bekleyen patatesler çürümekten kurtarılırken, hem üreticinin hem de tüketicinin yüzü gülmüş oldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 57 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını belirterek, ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. Bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan’da çiftçilere her zaman destek olduklarını söyleyen Oğuz, “Böylece tabiri caizse bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Hem çiftçimizi mağduriyetten kurtarmış hem de ihtiyaç sahiplerimize bir nebze de olsa yardım etmiş oluyoruz” diye konuştu.

