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Başkentte iki buz pateni şampiyonası

10.02.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası ile Artistik Buz Pateni Başkent Kupası, Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlenecek

Ankara'da iki ayrı buz pateni şampiyonası düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-13 Şubat tarihlerinde Ankara'da Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası ile Artistik Buz Pateni Başkent Kupası gerçekleştirilecek.

Yarın başlayacak yarışmalara, Ümitköy Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

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