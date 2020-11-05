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Başkentte iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 17 kişi yaralandı

ANKARA HABERLERİ  | 05.11.2020 08:39 | Son Güncelleme

Başkentte iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 17 kişi yaralandı

Kızılay'da iki otobüsünün karıştığı trafik kazası sonucu 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail C. yönetimindeki 06 FM 3681 plakalı özel halk otobüsü ile Hüseyin T. yönetimindeki 06 BU 7068 plakalı belediye otobüsü, kırmızı ışık ihlali nedeniyle Ziya Gökalp Caddesi ile Atatürk Bulvarı kavşağında kaza yaptı.

Kaza sonucu belediye otobüsü refüje çıktı. Düşme ve savrulma nedeniyle içindeki yolculardan 17'si yaralandı.

Yaralanan vatandaşlardan bazıları ayakta tedavi edilirken bazıları ise ambulanslarla hastaneye nakledildi.

Otobüsler, çekici yardımıyla kaza yerinden götürüldü.

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