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Başkentte İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği

12.03.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği

Başkentte, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mamak Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Musiki Muallim Mektebi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yazdıkları kompozisyonları okudu.

Burada konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İstiklal Marşı'nın her dizesi ve kelimesinde inanç, iman, cesaret ve kararlılığın olduğunu söyledi.

İstiklal Marşının tek millet olma şuurunu pekiştirdiğini belirten Köse, "Bu millet, içten ve dıştan gelen her türlü tehlikeye cansiperane bir şekilde göğüs germiştir. Çünkü bu millet ezelden beri hür yaşamaya alışmış, enginlere sığmayan, taşan bir millettir." dedi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibariyle çok önemli bir konumda olduğunu ifade eden Köse, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de pek çok iç ve dış tehlikeye maruz kaldığını kaydetti.

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