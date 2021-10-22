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Başkentte jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi yakalandı

22.10.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi yakalandı

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 8-22 Ekim tarihlerinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca, 37 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 10 lira ele geçirildi.

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