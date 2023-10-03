Başkentte kaçakçılık operasyonları: 54 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 25 Eylül - 3 Ekim tarihlerinde Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Sincan, Gölbaşı ve Kahramankazan ilçelerindeki 40 farklı olayla ilgili 54 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında depo ve iş yerlerinin de bulunduğu 32 ikamete düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 800 bin liralık malzeme ele geçirildi. Söz konusu malzemeler ise şu şekilde:

140 bin adet boş makaron, bin 227 adet elektronik sigara ve yedek parçası, 52 adet cep telefonu, 29 bin 700 adet sigara sarma kağıdı, bin 115 adet puro, 26 kg nargile tütünü, 18 bin 590 paket sigara, 730 paket pipo tütünü, 13 kg kıyılmış tütün, 8 bin 109 adet cep telefonu yedek parçası, 389 adet cinsel içerikli ürün, 1 adet sigara sarma makinesi, bin 787 adet elektronik sigara likidi, 141 adet parfüm, bin 660 litre etil alkol, 57 kg nargile kömürü.

