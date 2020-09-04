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Başkentte kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA HABERLERİ  | 04.09.2020 17:50 | Son Güncelleme

Başkentte kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ve Altındağ ilçelerinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 408 kilo 7 gram nargile tütünü, 1 kilo 163 gram esrar, 65 bin doldurulmuş sigara, 10 bin makaron, 89 kilo kıyılmış tütün, 4 sigara sarma makinesi, 4 kompresör ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili kanunlar uyarınca işlem yapıldı.

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