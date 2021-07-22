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Başkentte kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışırken kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

22.07.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in kaybolmadan önce Sirkeli mevkisindeki bir hobi bahçesinin yanında yürüdüğü sırada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşıldı

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker'i arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor.

Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Eker, önceki gün evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlığı bulmak için peşine düştü. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Sirkeli Mahallesi'nde ve kırsal bölgede arama çalışmalarına başladı.

Dün gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Ekipler, Eker'in kaybolduğu alandaki çalışmalara havadan ve karadan devam ediyor.

- Kaybolmadan önceki son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Bu arada kaybolan tıp fakültesi öğrencisinin bulunması için çevredeki yerleşim alanlarının kamera kayıtlarını inceleyen polis ve jandarma ekipleri, Eker'in kaybolmadan önce kaydedilen son görüntülerine ulaştı.

Görüntülerde Eker'in, Sirkeli mevkisindeki hobi bahçesinin yanından geçerek araziye doğru ilerlediği görülüyor.

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