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Başkentte, Kırım Tatar sürgününün 79. yılı münasebetiyle anma programı düzenlendi

19.05.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kırım Tatar Türklerinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) Orta Asya'ya sürgün edilmelerinin 79. yıl dönümü vesilesiyle anma programı düzenledi.

Başkentte, Kırım Tatar sürgününün 79. yılı münasebetiyle anma programı düzenlendi

Ankara'daki Ukrayna Parkı'nda düzenlenen programa, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Trzeciak, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Annely Kolk, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı İlmi Umerov, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Tuncer Kalkay ve Kırım Tatar Milli Meclisi üyesi Doç. Dr. Gayana Yüksel katıldı.

Büyükelçi Bodnar, sürgünde hayatını kaybedenlere Ukrayna halkı adına başsağlığı dileyerek, "Hepimizin görevi bu tarihi gelecek nesillere aktarmak ve hiç kimsenin unutmamasını sağlamak. Aynı zamanda tarihte çekilen acıların anıtlaştırılması ve kurbanların her zaman anılmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Bodnar, dünyanın bu olayı unutmaması gerektiğini vurgulayarak, bu suça verilebilecek en güzel yanıtın tekrarlanmasını önlemekten geçtiğini kaydetti.

KİEV'DE SÜRGÜN KURBANLARINA ANIT

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bugün başkent Kiev'de tüm sürgün kurbanları için bir anıt dikilmesi fikrini sunduğunu aktaran Bodnar, "Hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anmak için böyle anıtları sadece başkentte değil Kırım yarımadasında hatta burada Türkiye'de de kuracağız." diye konuştu.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Şahin ise Kırım Tatar sürgününün tarihe kara bir leke olarak geçtiğini, sürgün süreci ve takip eden aylarda Kırım Tatar Türklerinin nüfuslarının yüzde 46'sını kaybettiğini hatırlattı.

Şahin, Kırım Tatar Türklerinin, bu felaketten sıyrılarak kendi inisiyatifleriyle dönebildikleri vatanlarında 25 yıl boyunca yeniden kök salmaya başladığını ancak Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakıyla 1944 sürgününün bir benzerini yaşadığını kaydetti.

Konuşmanın ardından katılımcılar, sürgünde yaşamını yitirenler için mum yaktı.

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