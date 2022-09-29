Başkentte kontrolden çıkan araç mağazaya girdi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mağazaya giren hafif ticari araç hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 ADJ 483 plakalı hafif ticari araç Feridun Çelik Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'nde bulunan bir mağazanın giriş kısmına çarparak kaldırıma savruldu.

Kaza sonrası kepenkleri devrilen ve giriş kısmının bir bölümü yıkılan mağazada büyük çapta hasar meydana geldi.

Görgü tanıkları araç sürücüsünün yaya olarak kaçtığını iddia ederken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz