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Başkentte Kore Savaşı'nın 71. yılı anısına fotoğraf sergisi açıldı

05.07.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte Kore Savaşı'nın 71. yılı anısına fotoğraf sergisi açıldı

Kore Kültür Merkezi (KKM) ve Türk-Kore Gazileri Anma Topluluğunca başkentte Kore Savaşı'nın 71. yılı anısına eski fotoğraflardan ve dönem gazetelerinden oluşan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

KKM'nin Ankara'daki merkezinde gerçekleştirilen açılışa KKM Müdürü Park Kee-houng, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan, Türkiye Muharip Gazileri Derneği Genel Müdürü Mithat Işık ve birçok davetli katıldı.

KKM Müdürü Park, Türkiye'nin savaşa yaklaşık 20 bin askeri göndererek Kore’nin özgürlüğü ve hakları için kanını döken kardeş ülke olduğunu söyledi. Park, bu serginin Kore Savaşı'na katılan Kore gazilerinin yüce fedakarlıklarının anısına düzenlendiğini belirtti.

Türk ziyaretçinin bizzat gelip Kore gazilerinin yüce fedakarlıklarını hissetmelerini istediğini dile getiren Park, "İleride Kore ve Türkiye’nin kardeş ülkeler olarak ilişkilerinin daha da gelişmesini diliyorum." dedi.

Türk-Kore Gazileri Anma Topluluğu Genel Sekreteri Oh Soo-yong, sergide yer alan fotoğrafları gazilerden topladıklarını belirterek, "Gazilerimiz yıllarca bazı fotoğrafları cüzdanlarında saklamış. Bu fotoğrafların anısı ve hatırası onlarda hep vardı. Fotoğraflara tek tek bakalım, biz daima gazilerin ailelerle beraber olacağız." ifadesini kullandı.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ve serginin gezilmesiyle sona erdi.

Türk gazilerden alınan eski fotoğrafların ve o döneme ait gazetelerin sergilendiği sergide 30 fotoğraf yer alıyor.

Sergi 14 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

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