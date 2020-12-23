Başkentte kurtarılan cins köpeklere yapılan eziyet raporla belgelendi

Keçiören'de uygun olmayan koşullarda tutuldukları yerden kurtarılan 68 cins köpekten örneklem olarak belirlenen 4'ü üzerinde yapılan muayene, hayvanlara geri dönüşü olmayan zararlar verildiğini gözler önüne serdi.

Kurtarılan köpeklerin durumuna ilişkin, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde yapılan muayenenin ardından rapor hazırlandı.

Rapora göre, uygunsuz bir ortamda, hayvan refahına aykırı koşullarda barındırılan ve havlama reaksiyonu gösteremeyen köpeklerin durumu ve yapılacak muayene için zorunlu genel anestezinin riskleri dikkate alınarak, uygun bir örneklemeyle yeterli olabilecek en az sayıda köpeğin muayenesinin yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda farklı ırklardan 4 köpek muayene edildi.

- "Hastaneye getirildiklerinde bitkin haldeydiler"

Fiziksel muayenede, köpeklerin kıl örtüsünün mat ve karışık görünümde olduğu, beden, baş ve bacaklarda kılların yaygın olarak idrar, dışkı ve diğer kirleticilerle bulaşık halde bulunduğu, hayvanlarda yetersiz beslenmeye bağlı kas kaybını da kapsayan ileri düzeyde beden zayıflığı ve bitkinlik ile aşırı sıvı kaybı bulunduğu belirlendi.