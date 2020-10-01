YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentte maske ve eldiven dolandırıcılarına operasyon

Başkentte maske ve eldiven dolandırıcılarına operasyon

ANKARA HABERLERİ  | 01.10.2020 11:08 | Son Güncelleme

Zanlıların vatandaşları yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı belirlendi

Ankara'da sosyal medyada açtıkları sahte hesaplar üzerinden, tedarik sıkıntısı yaşayan firma ve vatandaşları maske ve eldiven temin etme vaadiyle dolandırdıkları belirlenen ve gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Başkentte maske ve eldiven dolandırıcılığı olayları ile ilgili gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, sosyal medyada sahte hesap açarak maske ve eldiven sattıklarını söyledikleri ve irtibata geçen müşterilere kurdukları sahte şirketler üzerinden fatura keserek güven sağladıkları belirlenen zanlıların, tedarik sıkıntısı çeken bu firmalar ile vatandaşlardan kapora alıp maske ve eldivenleri göndermedikleri saptandı.

Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takipten sonra harekete geçen ekipler, sabaha karşı farklı adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon sırasında yangın merdiveninden yan binadaki ablasının evine kaçan zanlılardan V.A., yapılan aramada banyoda saklanırken yakalandı. V.A'nın 2018 yılından bu yana hırdavat malzemesi ve maske eldiven satışı ile ilgili müşterilerini dolandırıldığı tespit edildi.

Zanlıların bu yolla vatandaşları yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk zanlılardan V.A. ile A.A, R.D, H.T. ve T.C.G. tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kırşehirli vatandaşın belediyeye ’hesap’ tepkisi
Kırşehirli vatandaşın belediyeye ’hesap’ tepkisi
Adıyaman 1954 Spor yönetimi Amedspor yönetimi ile bir araya geldi
Adıyaman 1954 Spor yönetimi Amedspor yönetimi ile bir araya geldi
Denizlispor, molasız Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Denizlispor, molasız Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sağlık kahramanlarına modern yol desteği
Sağlık kahramanlarına modern yol desteği

Ankara Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:15
Sabah
06:38
Öğle
12:43
İkindi
16:01
Akşam
18:39
Yatsı
19:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Ali Fuat Eczanesi
Cankaya
Şifa Pınarı Eczanesi
Yenimahalle
Lavanta Eczanesi
No42
Ececan Eczanesi
Cankaya
Nehir Murat Eczanesi
Cankaya
Serimer Eczanesi
Cankaya
Dörtyol Eczanesi
No1
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Maçın ardından
Maçın ardından
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Mansur Yavaş sözünü tuttu: Türk Kızılayı Caddesi’ndeki köprülü kavşak trafiğe açıldı
Mansur Yavaş sözünü tuttu: Türk Kızılayı Caddesi’ndeki köprülü kavşak trafiğe açıldı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.