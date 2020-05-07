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Başkentte mezarlıklar ziyarete açıldı

ANKARA HABERLERİ  | 07.05.2020 11:35 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan: - "Mezarlıklara giriş ve çıkış kapıları ayrılacak. Vatandaşlarımız ateşleri ölçülmeden mezarlığa alınmayacak. Sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımı mutlaka sağlanacak"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 8 Nisan'da ziyarete kapatılan mezarlıkları kontrollü olarak ziyarete açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunun da kararıyla ek önlemler alınarak yeniden ziyarete açılan mezarlıklarda, ateşleri ölçülen vatandaşlar belirli kapılardan içeri alınmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan koronavirüs definlerinin Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda yapıldığını belirterek bu mezarlığa bir morg ünitesi ve gasilhane tahsisinde bulunduklarını ifade etti. Sosyal mesafe kuralı dahil topluluk oluşturmamaya yönelik önlemlerin arife günü ile Ramazan Bayramı boyunca devam edeceğini vurgulayan Bozan, şunları kaydetti:

"Mezarlıklara giriş ve çıkış kapıları ayrılacak. Vatandaşlarımız ateşleri ölçülmeden mezarlığa alınmayacak. Sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımı mutlaka sağlanacak. Ayrıca her bayram olduğu gibi bu yıl da emniyet güçlerimiz, zabıta ekiplerimiz, EGO araçlarımız ve ASKİ ekiplerimiz alanda hazır olacak."

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar yeni tip koronavirüs ziyaret

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