Başkentte minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aslan Ö. yönetimindeki 06 C 6073 plakalı minibüs, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi 2472 Cadde kavşağında Şerafettin C. idaresindeki 06 AAH 482 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan minibüs, park halindeki 5 araca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Şerafettin C, Aslan Ö. ve Abdullah O. 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle maddi hasar oluşan araçlardan biri kullanılamaz hale gelirken, trafik de kısa süre aksadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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