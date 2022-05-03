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Başkentte otomobilin çarptığı yaya öldü

03.05.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte otomobilin çarptığı yaya öldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Karatoprak'a (60) Kayaş istikametine giden O.T. yönetimindeki 06 ZHR 78 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Suzan Karatoprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Karatoprak'ın yakınları gözyaşı döktü.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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