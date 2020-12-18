Başkentte para dolu çantayı çalan İran uyruklu zanlı yakalandı

Ankara'da 300 bin lira para dolu çantayı çaldığı öne sürülen İran uyruklu hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya'da müteahhitlik yapan M.B, bankadan çektiği 300 bin lira paranın olduğu çantayı aracına bıraktı.

Aracının kapılarını kilitledikten sonra ofisine geçen M.B, bir süre sonra dışarı çıktığında aracının sağ ön camının kırık olduğunu, para dolu çantanın yerinde bulunmadığını fark etti ve durumu polise bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı bölgenin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hırsızlığı yapan şüphelinin, parayı aldıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı ve bir süre sonra taksiye binerek kaçtığı tespit edildi.

Yaklaşık 10 dakika sonra olay yerine tekrar geldiği belirlenen şüpheli, hırsızlığı yaptığı yerin yakınına daha önceden park ettiği kiralık araca binerek, uzaklaştı.

Hırsızlık şüphelisinin 2018 yılında aynı yöntemle hırsızlık yapan İran uyruklu K.S.K. olduğu tespit edildi.

Kiraladığı araçla il dışına kaçtığı belirlenen zanlı K.S.K, Kocaeli il sınırları içerisinde 300 bin lira ile yakaladı.

Hırsızlık zanlısı K.S.K'nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

