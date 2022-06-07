YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentte sağanak ve dolu etkili oluyor

Başkentte sağanak ve dolu etkili oluyor

07.06.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte sağanak ve dolu etkili oluyor

Başkentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ile dolu cadde ve sokaklarda etkili oldu, zaman zaman trafiğin aksamasına yol açtı.

Yağış nedeniyle Etimesgut İstasyon Caddesi üzerinde yoğun su birikintileri meydana geldi, bazı araçların yolda kaldığı görüldü.

Cadde üzerindeki dükkanların su baskınlarına karşı önlem almaya çalıştı, yoldaki vatandaşlar da ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.

Biriken yağmur suları, rögarların da taşmasına neden olurken, araç yollarındaki su, kaldırımların seviyesine ulaştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Burdur'daki su basan düğün salonunun işletmecisi yaşadıklarını anlattıBurdur'daki su basan düğün salonunun işletmecisi yaşadıklarını anlattı
Tanzanya, geçici olarak kaldırdığı yaban hayvanı ihracatı yasağını yeniden uygulayacakTanzanya, geçici olarak kaldırdığı yaban hayvanı ihracatı yasağını yeniden uygulayacak

Ankara Namaz Vakitleri 7 Haziran Salı

İmsak
03:20
Sabah
05:13
Öğle
12:52
İkindi
16:49
Akşam
20:22
Yatsı
22:07
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Poşet çaydan çıkan dehşete düşürdü!

Poşet çaydan çıkan dehşete düşürdü!

Kuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almış

Kuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almış

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Nişan pozu şoke etti! "Bu Meryem mi?"

Nişan pozu şoke etti! "Bu Meryem mi?"

Kadın, erkek fark etmiyor! Kokusu dayanılmaz olduysa...

Kadın, erkek fark etmiyor! Kokusu dayanılmaz olduysa...

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.