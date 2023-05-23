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Başkent’te sel sonrası dükkanlar kullanılamaz hale geldi

23.05.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da 1 haftadır devam eden sağanak sebebiyle yollar sular altında kaldı, su basan dükkanlar ve evler kullanılamaz hale geldi.

Başkent’te son bir haftadır etkili olan sağanak dolayısıyla kentin birçok bölgesinde yaşam olumsuz etkilendi. Sel sebebiyle derelerde taşkın meydana gelirken, sular altında kalan ve tahrip olan yollar sebebiyle de sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Dün etkili olan sağanak sonrası ise Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi ile Lalahan mevkiinde su baskınları yaşandı. Sağanak suları birçok dükkanı kullanılamaz hale getirirken, ilçenin kırsal kesimlerinde otomobille çamura saplandı. Bölgedeki çalışmalar ise belediye ekipleri ve güvenlik güçlerince devam ediyor.

“ÇOCUĞUMU BOĞULUR DİYE UYANDIRMAYA CESARET DAHİ EDEMEDİM”

Dükkanı sel sebebiyle hasar gören Süheyla Yenilmez, “Dün yağmur bastırdı. Çocuğum da kanepede uyuyordu. Bir anda dükkanımın kapısı açıldı. Oluk gibi su akmaya başladı. Kapıyı kapatmaya çalıştım ama gücüm yetmedi. Bütün dolaplarım hasar gördü. Çok korkunçtu. Çocuğumu boğulur diye uyandırmaya cesaret dahi edemedim, çok korktum. Elektrik çarptı. Çok zordu. Tamamen çamur içerisindeydik. Makinelerimin üzerine kadar su çıkmıştı. Boğulma riskine rağmen çabam yeterli olmadı” ifadelerini kullandı.
Mağdurlardan Abdurrahman Abay ise, “Dün sel baskınıyla birlikte depomuzda büyük bir gürültü duyduk. Depomuzu su bastı. Aşağıya inemedik. Suyun yüksekliği en az 3 metreydi. Yollarda da sürekli sular akıyordu. Göl gibiydi. Ekipler sürekli temizlik yapıyor” dedi.

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