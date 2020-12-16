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Başkent’te sesli kütüphane hizmete başladı

ANKARA HABERLERİ  | 16.12.2020 12:56 | Son Güncelleme

Ankara’nın Keçiören ilçesinde "sesli kütüphane" hizmet vermeye başladı.Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin kurumsal web sitesinde sesli kütüphane platformu oluşturarak Türk edebiyatından birçok eseri yayımlamaya başladıklarını duyurdu.

Başkent’te sesli kütüphane hizmete başladı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde "sesli kütüphane" hizmet vermeye başladı.
Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin kurumsal web sitesinde sesli kütüphane platformu oluşturarak Türk edebiyatından birçok eseri yayımlamaya başladıklarını duyurdu. Altınok, “Görme engelli vatandaşlarımızı Türk edebiyatımızın klasikleriyle buluşturmak için oluşturduğumuz sesli kütüphane platformumuzda eserlerimizi yayınlamaya başladık. Gönüllü okuyucularımızla gönüller almak için bu platformumuzu geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.
Keçiören Belediyesinin kurumsal web sitesinde hizmete başlayan sesli kütüphane ile görme engelli vatandaşların kültürel hayata katılımı için bir platform oluşturuldu. “seslikitap.kecioren.bel.tr” adresinde gönüllü okuyucular tarafından seslendirilen Türk edebiyatının eşsiz eserleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında yayımlandı.
Engelsiz Keçiören hedefiyle hayata geçirilen sesli kütüphane ile aynı zamanda Türkiye genelindeki görme engelli vatandaşlara da hizmet verdiklerini aktaran Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Erişilebilirlik açısından engellilerimiz için birçok yeniliğe imza atıyoruz. Sesli kütüphanemiz de bu çalışmalarımızdan bir tanesidir. Web sitemiz üzerinden alt yapısını da kolay erişeniler şekilde oluşturduk. Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden görme engelli vatandaşlarımız bu hizmetimize kolayca ulaşabilecekler” şeklinde konuştu.

Başkent’te sesli kütüphane hizmete başladı

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