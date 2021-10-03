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Başkentte silahlı yaralama

03.10.2021 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte silahlı yaralama

Sincan ilçesinde alacak verecek tartışması yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan Fatih A. ve Sedat A. bir süre telefonda tartıştı. Olay sonrası kardeşleri ile Fatih A'nın evinin önüne gelen Sedat A, burada Fatih A'yı yanında bulunan silahla omzundan yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Zanlının yakalanması için çalışma başlatan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sedat A. ve 2 kardeşini olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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