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Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonunda nöbetçi eczaneler hizmet verecek

ANKARA HABERLERİ  | 17.04.2020 21:11 | Son Güncelleme

Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonunda nöbetçi eczaneler hizmet verecek

Ankara Eczacı Odasınca, İl Sağlık Müdürlüğü ve Ankara Valiliği ile yapılan görüşmeler doğrultusunda, 18-20 Nisan'daki sokağa çıkma kısıtlamasında nöbetçi eczanelerin hizmet vermesi kararının alındığı bildirildi.

Ankara Eczacı Odasından yapılan açıklamada, Başkent'te yarın 10.00-18.00 saatleri arasında nöbetçi eczane sayısının 2 katına çıkarılacağı, saat 18.00'den sonra ise normal zamandaki nöbetçi eczanelerin nöbetlerine devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, pazar günü ise sadece nöbetçi eczanelerin hizmet vereceği kaydedildi.

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Ankara Eczacı Odası nöbetçi eczane

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Ankara Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Ayşenur Eczanesi
Cankaya
Beysupark Eczanesi
Cankaya
Defne Nil Eczanesi
Cankaya
Evrensel Eczanesi
Cankaya
Sağlık Eczanesi
Cankaya
Selda Yıldırım Eczanesi
Cankaya
Yağız Eczanesi
Cankaya
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