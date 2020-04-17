Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonunda nöbetçi eczaneler hizmet verecek

Ankara Eczacı Odasınca, İl Sağlık Müdürlüğü ve Ankara Valiliği ile yapılan görüşmeler doğrultusunda, 18-20 Nisan'daki sokağa çıkma kısıtlamasında nöbetçi eczanelerin hizmet vermesi kararının alındığı bildirildi.

Ankara Eczacı Odasından yapılan açıklamada, Başkent'te yarın 10.00-18.00 saatleri arasında nöbetçi eczane sayısının 2 katına çıkarılacağı, saat 18.00'den sonra ise normal zamandaki nöbetçi eczanelerin nöbetlerine devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, pazar günü ise sadece nöbetçi eczanelerin hizmet vereceği kaydedildi.

